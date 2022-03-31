Ворог хотів атакувати позиції ЗСУ ввечері 30 березня, проте прикордонники виявили ворожу піхоту та знищили її

Українські прикордонники знищили російську піхоту, яка приховано просувалась до позицій бійців ЗСУ в районі Мар’їнки. Про це 31 березня повідомила Держприкордонслужба.

У повідомленні вказано, що ворог хотів атакувати позиції ЗСУ ввечері 30 березня, проте прикордонники виявили ворожу піхоту та знищили її.

«Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно пригостили загарбників вогнем з автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно», – повідомили прикордонники.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ворог атакував цей прикордонний підрозділ майже сорок разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією.

За час війни Росія втратила уже понад 17,5 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.