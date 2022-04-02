У боях засвітився 70-й мотострілецький полк армії РФ із Чечні

Українські воїни зі складу оперативно-тактичного угрупування «Схід» розбили в Донецькій області батальйонну тактичну групу російських військових. Розгромити ворога вдалося всього за декілька годин.

Військові ЗСУ помітили 1 квітня велику кількість техніки росіян, оскільки вони вирішили активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Українські воїни зустріли ворога «квітковим» набором самохідних гармат та артилерії – «Гвоздиками», «Піонами», «Гіацинтами».

«Нищити окупантів, стирати їх з лиця землі за всю ту жорстокість та знущання, що вони вчинили з українським народом. Саме ця почесна місія сьогодні лежить на кожному українському воїні. І так буде й надалі, допоки нога останнього окупанта не залишить українську землю», – повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

В оперативно-тактичному угрупуванні «Схід» уточнили, що у боях засвітився 70-й мотострілецький полк армії РФ (місто Шалі, Чечня). Завдяки професійним діям наших воїнів чимало військових з цього формування було знищено.

Нагадаємо, лише за 1 квітня українські воїни знищили до 280 осіб особового складу росіян, 6 танків, 41 одиницю броньованої техніки та 14 одиниць автомобільної техніки, а також 6 артилерійських систем противника.