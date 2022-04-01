Українські військові, що входять до оперативно-тактичного угруповання «Схід», у своїй зоні відповідальності відбили шість атак російської армії. Було знищено близько 280 військових РФ та їхню техніку.

ЗСУ розбили 6 російських танків, 22 БТРи, 6 артилерійських систем та мінометів, дві реактивні системи залпового вогню, 19 БМП та три безпілотники.

«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках, здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті. Українські воїни знищили до 280 особового складу», – повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

До слова, на Київської напрямку підрозділи Нацгвардії прицільним вогнем артилерії 1 квітня знищили позиції ворога, кілька десятків одиниць техніки та провели зачистку території.