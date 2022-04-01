Знищена ворожа техніка на Київщині

На Київської напрямку підрозділи Нацгвардії прицільним вогнем артилерії знищили позиції ворога та провели зачистку території. Як повідомила Нацгвардія 1 квітня, знищити вдалось кілька десятків одиниць техніки.

«Після потужного вогневого ураження підрозділам НГУ вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів "Тайфун" та вантажівок. А також знищити живу силу противника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові звільнили місто Буча біля Києва, а також ще майже 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях.

За час війни Росія втратила уже понад 17,7 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.