Українці не бояться окупантів і у багатьох містах сходу і півдня виходять на мітинги з національною символікою

Мешканці Рубіжного, яких проти волі вивезли на окуповану територію Луганська, вивісили там на одній з будівель синьо-жовтий прапор. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Жителі Рубіжного, яких примусово вивезли на територію тимчасово окупованого Луганська, влаштували мітинг. Вони вивісили український прапор на будівлі гуртожитку педінституту український прапор і вимагали повернення на підконтрольну українській владі територію», – написала Людмила Денісова.

Мешканці Рубіжного почали звинувачувати окупантів, що вони знищили їхні будинки, а тепер замість нормального життя змушують жити в гуртожитку і харчуватися пайками.

Журналіст, головний редактор сайту про Донбас «ОстроВ» Сергій Гармаш уточнив, що курйозна ситуація трапилася вранці 1 квітня.

«Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: "а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…". Отак "жертви українського нацизму" підривають скрєпи російського світу зсередини! "Невдячні!"», – написав Сергій Гармаш.

Користувачі соцмереж повідомляють про схожі випадки і в окупованому ще в 2014 році Донецьку, куди силоміць вивозять маріупольців та мешканців інших міст.

Нагадаємо, мер Рубіжного зрадив Україну і почав співпрацювати з росіянами. За місто точаться запеклі бої від початку повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти масово і проти волі вивозять українців з тих регіонів, де їм вдається тимчасово закріпитися. Їх доставляють у Росію або невизнані республіки Донбасу.