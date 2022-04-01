Ще у 2014 році Хортів співпрацював з сепаратистами, але йому вдалося уникнути відповідальності

1 квітня стало відомо, що мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових РФ. Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому керівник області призначив виконувача обов’язків міського голови.

«Мер Рубіжного Луганської області Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на сторону окупантів. Тепер він волає про «геноцид Донбасу» та «український нацизм», хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився», – написав журналіст Денис Казанський.

У мережі опублікували відео, в якому Сергій Хортів в стилі російської пропаганди називає ЗСУ нацистами і закликає скласти зброю.

«Злість – це коли бачиш зрадників. Сьогодні ви всі бачили. Як можна виправдати вбивць твого міста і твоїх людей?! На кожного зрадника чекає доля зрадника. Пояснювати не потрібно. Вони зрозуміли», – емоційно прокоментував голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, Сергій Хортів вже в перші дні війни перестав виходити на зв’язок. 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка. 31 березня за указом президента у Рубіжному створили військову адміністрацію.

Радник міністра МВС Антон Геращенко нагадав Хортіву долю мера Кремінної Володимира Струка, який мав проросійські погляди і потім його знайшли вбитим.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Сергій Хортів у 2014 році був одним із організаторів «російської весни» на Луганщині, а його син був членом незаконного збройного формування, за що був оголошений у розшук і переховувався у Бєлгороді. Сергій Хортів у 2015 став міським головою Рубіжного від «Опоблоку», а у 2020 – від «Нашого краю». На початку повномасштабного російського вторгнення Хортів зачаївся, а потім взагалі перестав виходити на зв’язок. Координувати питання Рубіжного було призначено Романа Власенка.

У Рубіжному, як на всій Луганщині, йдуть запеклі бої від початку війни. Втім, українські військові контролюють місто.