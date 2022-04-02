На Чернігівщині українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки

На Чернігівщині українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. За інформацією у Telegram-каналі Україна:оперативно, під Черніговом сили ЗСУ знищили 31 одиницю техніки. Також про знищення великої кількості ворожої техніки у суботу, 2 квітня, повідомив голова Чернігівської ОДА/ОВА В’ячеслав Чаус. За його інофрмацією, за добу сили ЗСУ відбили 9 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках.

«Наші воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем. Ніч у Чернігові та на Чернігівщині була тихою: не було обстрілів, немає нових уражень і пошкоджень. Орки відходять із Чернігівщини», – повідомив в своєму Telegram-каналі В’ячеслав Чаус.

Фото Telegram-канал Україна:оперативно

Зазначимо, що за інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгення в Україну росіяни вже втратили близько 17800 солдат, а також понад 630 танків, 1776 бойових броньованих машин, 317 артилерійських систем, 54 засобів ППО, сотню реактивних систем залпового вогню, понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів, понад 1200 одиниць автомобільної техніки.

В'ячеслав Чаус також звернувся до всіх керівників ОТГ та мерів міст із проханням невідкладно забезпечити життєдіяльність громад там, де вона була втрачена. Перш за все, це стосується Чернігова, адже він постраждав найбільше. Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли онкоцентр у Чернігові: двоє працівників центру отримали осколкові поранення. Також напередодні росіяни відкрили вогонь по колоні волонтерів під Черніговом.

До слова, за інформацією ДСНС у Чернігівській області, через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у Чернігові відсутнє теплопостачання. Електропостачання, а також подача води та газу здійснюється частково.

Окрім того, за останню добу в області було зареєстровано 2 пожежі. Одна з них виникла внаслідок російських обстрілів на промисловому об’єкті. За добу піротехніки 21 раз виїжджали для знешкодження боєприпасів, що не розірвались.