Автобуси їхали у Чернігів за мирними мешканцями

Російські військові розстріляли колону волонтерів під Черніговом у четвер, 31 березня. Як повідомила омбудсменка Людмила Денісова, одна людина загинула і четверо постраждали.

За словами Денісової, п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь росіян, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено. Одному з бусів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія поранено, його доправили до лікарні.

«Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючі десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії. Такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності рашистських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду», – заявилаЛ юдмила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму з приводу злочинів, вчинених росіянами.