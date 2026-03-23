Віктор Мошинський став ректором НУВГП у 2014 році

Ректор Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному (НУВГП) Віктор Мошинський оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Упродовж минулого року посадовець заробив 1,2 млн грн, а загальні заощадження його родини перевищують 8 млн грн.

Як вказано в електронній декларації від 2 березня, торік Віктор Мошинський заробив в університеті 1 244 330 грн. Це орієнтовно по 103 тис. грн щомісяця. Крім цього, він задекларував 71 617 грн пенсії та 15 462 грн матеріальної допомоги.

Дружина ректора Світлана Мошинська вказала понад 2,7 млн грн доходу від підприємницької діяльності, понад 215 тис. грн зарплати від ТОВ «Вамет і К», 640 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна, а також 4240 грн матеріальної допомоги.

Готівкою та на банківських рахунках Віктор Мошинський зберігає 1 415 473 грн, 44 628 євро та 10 683 долари. Згідно з актуальним курсом валют станом на 23 березня 2026 року, це орієнтовно 4,1 млн грн.

Дружина посадовця зберігає 1 424 746 грн, 23 190 євро та 30 920 доларів. Загалом її активи становлять близько 3,9 млн грн.

Для порівняння, у декларації за 2024 рік подружжя вказувало 6,2 млн грн заощаджень. Відповідно, за рік їхній капітал зріс приблизно на 1,8 млн грн.

Ректор НУВГП із 2020 року володіє двома земельними ділянками (12 122 м² та 954 м²) у селі Заруддя Дубенського району. Іншої нерухомості він не задекларував. Також Віктор Мошинський вказав автомобіль Ford Mustang 2017 року випуску, який придбав у 2023 році за 380 тис. грн.

Додамо, що трудову діяльність Віктор Мошинський розпочав у 1989 році гідрогеологом у Рівному. Із 1995 року працював викладачем у Рівненському державному технічному університеті, згодом обіймав керівні посади в Національному університеті водного господарства та природокористування. У 2014 році став ректором вишу, а у 2021 році його повторно обрали на цю посаду.