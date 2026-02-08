Євген Марусяк виступить на другій для себе Олімпіаді

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка з 6 по 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 9 лютого українці змагатимуться у стрибках на лижах з трампліна та в санному спорті.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 9 лютого:

18:00 – санний спорт (одиночні сани, перша спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага)

19:35 – санний спорт (одиночні сани, друга спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага)

20:00 – стрибки на лижах з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко)

21:12 – стрибки на лижах з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко – за умови виходу до топ-30)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).