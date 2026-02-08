Стрибки на лижах і санний спорт: коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 9 лютого
Євген Марусяк та Віталій Калініченко зможуть поборотися за медалі за умови виходу до топ-30
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка з 6 по 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 9 лютого українці змагатимуться у стрибках на лижах з трампліна та в санному спорті.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 9 лютого:
- 18:00 – санний спорт (одиночні сани, перша спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага)
- 19:35 – санний спорт (одиночні сани, друга спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага)
- 20:00 – стрибки на лижах з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко)
- 21:12 – стрибки на лижах з трампліна (нормальний трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко – за умови виходу до топ-30)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).