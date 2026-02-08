Олег Трофіменко очолив Львівський прикордонний загін у листопаді 2023 року

Полковник Олег Трофіменко завершив свою службу на посаді командира 7 прикордонного Карпатського загону. Про це у неділю, 8 лютого, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Упродовж понад двох років управління він відчутно підсилив можливості загону, а також ефективно акумулював підтримку, перетворивши її на реальну перевагу в зонах бойових дій. Окрема вдячність полковнику Трофіменку та його підопічним за бойові результати Прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» і сучасну організацію охорони державного кордону Львівської області», – написав Максим Козицький.

Згідно з дописом Козицького, Олег Трофіменко переходить на посаду начальника Харківського прикордонного загону.

Нагадаємо, Олег Трофіменко очолив Львівський прикордонний загін у листопаді 2023 року. До цього він чотири роки керував окремим контрольно-пропускним пунктом «Київ».

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили колишнього голову Державної прикордонної служби та чинного начальника відділу українського КПП на отриманні хабарів за контрабанду цигарок.