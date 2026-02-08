Військові знищили замінований міст, яким росіяни перевозили техніку
Операція відбулась на Покровському напрямку
До теми
Українські оператори дронів знищили замінований міст, який росіяни використовували для перекидання своєї техніки в напрямку Покровська Донецької області. Кадри операції опублікували в суботу, 7 лютого, на сторінці 2-го батальйону безпілотних систем «Чорний рій» 1-ї окремої бригади територіальної оборони.
«Наш ювелір полюбляє підривати мости. Минулого року підірвав міст на Брянщині, тепер на Покровському напрямку», – ідеться в дописі.
У відео також присутні кадри знищення техніки й особового складу російської армії.
До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що близько 60% від усіх вогневих уражень на фронті завдають безпілотники. Ще 40% уражень припадає на артилерію.