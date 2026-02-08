Удар ЗСУ заблокував росіянам шлях для перекидання техніки

Українські оператори дронів знищили замінований міст, який росіяни використовували для перекидання своєї техніки в напрямку Покровська Донецької області. Кадри операції опублікували в суботу, 7 лютого, на сторінці 2-го батальйону безпілотних систем «Чорний рій» 1-ї окремої бригади територіальної оборони.

«Наш ювелір полюбляє підривати мости. Минулого року підірвав міст на Брянщині, тепер на Покровському напрямку», – ідеться в дописі.

У відео також присутні кадри знищення техніки й особового складу російської армії.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що близько 60% від усіх вогневих уражень на фронті завдають безпілотники. Ще 40% уражень припадає на артилерію.