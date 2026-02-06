В Силах оборони зʼявляються батальйони безпілотників

Близько 60% від усіх вогневих уражень на фронті завдають безпілотники. Ще 40% уражень припадає на артилерію, повідомив у пʼятницю, 6 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає hromadske.

Під час спілкування з журналістами головнокомандувач пояснив розвиток дронових уражень тим, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглиб. За словами Сирського, активна лінія бойового зіткнення становить близько 1200 км, а так звана «кіл-зона», яка простягається вглиб від лінії фронту – вже 15-20 км.

«Звісно, це є викликом для нас, але водночас стимулює розвивати нашу безпілотну складову», – сказав Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що всі ураження російських цілей проходять верифікацію. Наразі триває подальше нарощення та вдосконалення Сил безпілотних систем. За словами Сирського, з моменту створення СБС улітку 2025 року частка їхньої ефективності зросла з 4% до 33%.

Крім того, запроваджуються додаткові батальйони безпілотних систем. Головнокомандувач також повідомив про зростання загальної кількості безпілотників у штурмових частинах та механізованих бригадах. Він пояснив, що в кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, а в кожній бригаді є батальйон БПС.

Також Сирський повідомив, що триває модернізація Сил ТрО. Головнокомандувач розповів, що в кожній бригаді територіальної оборони вводяться по два батальйони БПС. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТрО вже створили три піхотні батальйони та два безпілотні батальйони.