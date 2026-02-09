Сенсація в паралельному слаломі: медальний залік Олімпіади-2026 станом на 8 лютого
Норвегія з 6 медалями посідає першу позицію у загальному рейтингу
До теми
- Стрибки на лижах і санний спорт: коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 9 лютого ZAXID.NET
- Нагороди Олімпіади-2026 вдвічі перевищили Ігри-2024 в Парижі: скільки коштує золота медаль ZAXID.NET
-
Золото в Сочі, похід в міністерство та фейк про розстріл мешканців Словʼянська.
Цікаві факти про Олену Підгрушну, які ви могли не знати ZAXID.NET
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився другий змагальний день, в якому було розіграно 8 комплектів нагород у 7 видах спорту: сноубордингу (дві у паралельному слаломі-гіганті), біатлоні, санному та гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті та фігурному катанні. Українці, на жаль, поки йдуть без медалей. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 8 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У жіночому сегменті сноубордингу Україну представляла Аннамарі Данча, яка не змогла подолала кваліфікацію (фінішувавши у підсумку на 29-й сходинці). Перемогу тут здобула чешка Зузана Мадерова, а у чоловіків у паралельному слаломі-гіганті золото взяв австрієць Бенжамін Карл.
У біатлонній змішані естафеті за Україну бігли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина. «Синьо-жовті» завершили мікстестафету на восьмому місці, а перемогу здобула збірна Франції.
У лижних перегонах серед чоловіків тріумфував норвежець Йоганнес Клебо, а два українці – Дмитро Драгун і Олександр Лісогор – стали першими представниками України за 16 років, які фінішували в лижній гонці зі скіатлону – 53-тя та 59-та позиції відповідно.
У змаганнях з ковзанярського спорту на дистанції 5000 метрів перемогу здобув норвежець Сандер Ейтрем, встановивши олімпіййський рекорд.
Санний спорт приніс Україні оновлення національних рекордів (на одномісних санях): Андрій Мандзій та Антон Дукач фінішували на 12-й і 16-й позиціях відповідно – до цього максимумом було 22-ге місце Дукача у Пекіні-2022. Чемпіоном ж у цій дисципліні став німець Макс Лангенхан.
У швидкісному спуску серед жінок Анастасія Шепіленко стала останньою серед тих, хто зміг подолати дистанцію – 32-га позиція. Цього їй вистачило, щоб оновити рекорд України, який тримався з 1998 року. Золото ж взяла американка Брізі Джонсон. Головна фаворитка Ліндсі Вонн зазнала карколомного падіння, після чого була прямо з траси евакуйована гелікоптером до лікарні (41-річна американка приїхала у Мілан-Кортіні з розривом хрестоподібної зв’язки і сподівалася на чудо, якого не сталося).
Останній комплект нагород розіграли у фігурному катанні. Чемпіонами командного турніру стала збірна США, що випередила Японію.
Як наслідок, Норвегія стала одноосібним лідером медального заліку Олімпійських ігор-2026 після двох змагальних днів. На другу сходинку з двома золотими медалями увірвались США, а топ-3 замикає Італія.
Медальний залік Олімпіади станом на 8 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|3
|1
|2
|6
|2
|США
|2
|0
|0
|2
|3
|Італія
|1
|2
|6
|9
|4
|Японія
|1
|2
|1
|4
|5
|Австрія
|1
|2
|0
|3
|6
|Німеччина
|1
|1
|1
|3
|7
|Франція
|1
|1
|0
|2
|7
|Чехія
|1
|1
|0
|2
|7
|Швеція
|1
|1
|0
|2
|10
|Швейцарія
|1
|0
|0
|1
|11
|Словенія
|0
|1
|0
|1
|11
|Південна Корея
|0
|1
|0
|1
|13
|Болгарія
|0
|0
|1
|1
|13
|Канада
|0
|0
|1
|1
|13
|Китай
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).