Свічки, розміщені на меморіалі, запалили тент, який закривав памʼятник від опадів

У Швейцарії загорівся меморіал, присвячений жертвам пожежі під час новорічної вечірки на гірськолижному курорті Кран-Монтана. Про це повідомила 8 лютого The Guardian із посиланням на поліцію.

Меморіал, який зʼявився після трагедії 1 січня, складався з квітів, записок та свічок у памʼять загиблих та постраждалих у барі на курорті. Над ним встановили намет, який мав захищати меморіал від опадів.

Тент загорівся близько 6:00 у неділю, 8 лютого. За попередніми даними поліції, пожежа сталася через свічки, які стояли на столі в центрі меморіалу.

Меморіал загиблим у пожежі на курорті Кран-Монтана / Фото AFP

Служби екстреної допомоги оперативно локалізували та загасили пожежу. У поліції повідомили, що вогонь пошкодив кілька памʼятних предметів. Водночас книга, в яку записували співчуття загиблим та постраждалим протягом останнього місяця, не постраждала.

Нагадаємо, вночі 1 січня на швейцарському курорті в регіоні Вале стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Внаслідок пожежі загинула 41 людина, ще 115 постраждали. За даними слідства, загоряння виникло після того, як відпочивальники підняли пляшки шампанського з бенгальськими вогнями занадто близько до стелі у місцевому барі, через що спалахнула звукоізоляційна піна.

Зазначимо, Кран-Монтана – популярний елітний гірськолижний курорт у Швейцарії, розташований на висоті близько 1500 м. Крім туризму, курорт є локацією для проведення різноманітних міжнародних подій, зокрема, попрок-фестивалю Caprices Festival, професійного турніру з гольфу Omega European Masters, велоперегонів, Кубку світу з гірськолижного спорту.