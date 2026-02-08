Місцями можливий невеликий мокрий сніг

Від морозу і до плюсової температури. До середини тижня у Львові прогнозують мороз, а вже наприкінці тижня потепліє. Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди на тиждень.

За даними Львівського гідрометцентру, у понеділок, 9 лютого, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, а вдень – без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7°-12° морозу, місцями 15° морозу, а вдень 3°-8° морозу. У Львові температура повітря вночі становитиме 10°-12° морозу, вдень 5°-7° морозу.

У вівторок, 10 лютого, за даними Укргідрометцентру, у Львові прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі – 12°-14° морозу, а вдень – 3°-1° морозу.

У середу, 11 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі прогнозують 4°-6° морозу, а вдень – 0-2° тепла.

У четвер, 12 лютого, у Львові прогнозують місцями невеликий дощ та мокрий сніг, буде хмарно. Вночі – 0°-2° морозу, а вночі – 3°-5° тепла.

У п’ятницю, 13 лютого, вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг, а вдень – місцями невеликий дощ. Також буде хмарно. Вночі 3°-1° тепла, а вдень – 6°-8° тепла.