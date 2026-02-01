Відлига на Стрітення вважалася одним із найкращих знаків

Стрітення Господнє здавна вважалося днем, коли природа ніби вагається між зимою і весною, подаючи людям знаки про майбутнє. Саме 2 лютого уважно спостерігали за небом, снігом, вітром і навіть поведінкою тварин, адже кожна дрібниця мала символічне значення. Народні прикмети на Стрітення формувалися століттями й передавалися з покоління в покоління як своєрідний календар природи. Про їхнє значення більше пише Nfront.

Відлига на Стрітення вважалася одним із найкращих знаків. Якщо сніг починав танути, а повітря ставало м’якшим, це обіцяло ранню й теплу весну. Сонячний день підсилював цю прикмету, адже чисте небо символізувало швидке оновлення природи. Натомість снігопад або хуртовина свідчили про те, що зима ще не готова відступати, а весна буде пізньою та холодною. У таких випадках очікували затяжних холодів і повільного пробудження землі.

Хмарна погода без сонця трактувалася як ознака повернення морозів наприкінці лютого. Особливу увагу звертали на вітер: якщо він був сильним, це часто пов’язували з майбутнім урожаєм плодових дерев. Дощ на Стрітення вважався провісником спекотного літа, адже волога на початку року, за народною логікою, змінювалася сухим і теплим сезоном.

Навіть бурульки мали значення – довгі обіцяли сніжну весну, а короткі або їхня відсутність натякали на швидке потепління.

Домашні та побутові прикмети: що берегти в хаті

Окрім погоди, важливими були прикмети, пов’язані з подвір’ям і хатніми справами. Якщо на Стрітення півень пив воду з калюжі, це вважалося знаком, що морози ще повернуться. Таку прикмету особливо добре знали в центральних регіонах України, де птах символізував добробут господаря. Люди намагалися уникати шиття й прядіння, адже вірили, що голка може накликати грім або нещастя.

Заборонялося виносити сміття з дому, щоб разом із ним не винести достаток. Не радили також позичати гроші чи продукти, бо це нібито відкривало шлях фінансовим втратам протягом року. Натомість заохочувалася милостиня, яка вважалася доброю противагою можливим негараздам. Зоряне небо в ніч на Стрітення сприймали як знак щедрого врожаю, особливо фруктів і меду.