Після різдвяних свят українці з нетерпінням очікують на одне з найважливіших церковних свят – Стрітення Господнє. Це не лише духовна подія, але й свято, сповнене символіки та народних традицій, що відображають зміну сезонів і пробудження природи. Коли відзначають цей день віряни, пише ТСН.

Коли Стрітення Господнє 2026 року

У 2026 році за новим календарем Стрітення припадає на 2 лютого. Це одне з дванадцяти головних свят церковного року з фіксованою датою, яка не залежить від Великодня.

Значення та символіка Стрітення

Стрітення символізує зустріч – у біблійній традиції це день, коли немовля Ісус був принесений до Єрусалимського храму і зустрівся з праведним Симеоном. Ця подія стала символом поєднання Старого та Нового Завіту, а також Божої обітниці і людського очікування.

У народних традиціях Стрітення сприймали як зустріч зими з весною. Існували прикмети про погоду та врожай, а у храмах освячували свічки, яким приписували захисну силу. Їх зберігали вдома, запалювали під час негоди або важливих подій у родині.

Традиції святкування Стрітення

У цей день українці відвідують церкви, беруть участь у молитовних обрядах, освячують свічки та дотримуються народних звичаїв. Стрітення також стало символом надії на пробудження природи та початок нового життєвого циклу.