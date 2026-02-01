фото ілюстративне

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на лютий 2026 року

У лютому буде чимало важливих церковних свят, серед яких Стрітення Господнє, батьківські суботи і перший день передвеликоднього посту. Детальніше про всі важливі дати пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на лютий 2026 року: важливі дати 1.02 – передсвято Стрітення Господнього, Тиждень про митаря і фарисея, мч. Трифона.

2.02 – Стрітення Господнє , початок суцільного тижня (2–8 лютого).

, початок суцільного тижня (2–8 лютого). 14.02 – рівноап. Кирила, вчителя словенського, прп. Ісаакія, затворника Києво-Печерського, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври, М'ясопусна батьківська субота , Вселенська.

, Вселенська. 15.02 – Тиждень м'ясопустний, про Страшний суд.

23.02 – початок Великого посту .

. 24.02 – перше і друге знаходження голови святого Іоанна Предтечі.

