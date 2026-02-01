Вже скоро почнеться Великий піст: церковний календар на лютий 2026 року
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на лютий 2026 року
У лютому буде чимало важливих церковних свят, серед яких Стрітення Господнє, батьківські суботи і перший день передвеликоднього посту. Детальніше про всі важливі дати пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на лютий 2026 року: важливі дати
- 1.02 – передсвято Стрітення Господнього, Тиждень про митаря і фарисея, мч. Трифона.
- 2.02 – Стрітення Господнє, початок суцільного тижня (2–8 лютого).
- 14.02 – рівноап. Кирила, вчителя словенського, прп. Ісаакія, затворника Києво-Печерського, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври, М'ясопусна батьківська субота, Вселенська.
- 15.02 – Тиждень м'ясопустний, про Страшний суд.
- 23.02 – початок Великого посту.
- 24.02 – перше і друге знаходження голови святого Іоанна Предтечі.
