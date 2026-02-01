Свічки, або «громничні», вважаються оберегом від негоди та злих сил

Стрітення – свято, де зустрічаються холод і тепло, християнські символи і давні народні вірування. У 2026 році Стрітення припадає на 2 лютого, і саме цього дня родини збираються, щоб відзначити стародавні традиції, які поєднують духовність і повсякденне життя.Про основні традиції цього дня пише EveryDay.

Традиційні звичаї Стрітення в Україні

В основі святкування – відвідування церкви та освячення свічок і води. Свічки, або «громничні», вважаються оберегом від негоди та злих сил. Українці ставлять їх на іконостасі, а в селах ще й під час грози. Освячена вода використовується для вживання всередину або для окроплення оселі, щоб захистити родину від хвороб та негативної енергії.

У кожному регіоні є свої особливості. Наприклад:

у Карпатах молодь влаштовує театралізовані сценки, де символічно зустрічаються зима і весна;

у Буковині готують пісну вечерю та солодкі коржі з медом, що символізують солодкість нового життя;

у містах, таких як Київ і Львів, громничні свічки часто декорують травами та стрічками, додаючи сучасного естетичного відтінку.

Що можна і варто робити на Стрітення

Відвідування церкви – освятіть свічки та воду, відчуйте енергію спільноти. Домашні обряди – запаліть свічку ввечері, окропіть кімнату водою, розкажіть дітям історію про Симеона. Святкові страви – випікання медових коржів, вареників з вишнями або горіхами. Прогулянки на свіжому повітрі – спостерігайте за погодою, перевіряючи стародавні прикмети. Театралізовані обряди – розіграйте сценку зустрічі зими і весни та завершіть чаюванням з освяченою водою.

Навіть маленькі дії – купівля свічки, окроплення оселі – допомагають відчути зв’язок з традиціями і роблять свято особистим та душевним.

Цікаві факти про Стрітення