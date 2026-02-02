Комунальники розчищають тротуар від снігу

Початок лютого у Львові та області був морозним, але уже незабаром прийде потепління. Синоптики львівського гідрометцентру анонсують, що температура повітря може зрости до 6°С тепла.

«Цього тижня на Львівщині очікується відлига: випадіння опадів змішаної фази та підвищення денної та нічної температури повітря. На дорогах збережеться ожеледиця, можливе утворення ожеледі. Температура повітря завтра вночі 11–16°С морозу, місцями 18–20°С морозу, надалі – поступове підвищення до 2°С тепла в кінці тижня; вдень від 3–8°С морозу до 1–6°С тепла», – пишуть синоптики.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у вівторок, 3 лютого, на Львівщині буде хмарно з проясненням. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°С морозу, місцями 18–20°С морозу, вдень 3–8°С морозу. У Львові температура вночі становитиме 14–16°С морозу, вдень 4–6°С морозу.

У середу, 4 лютого, вночі на Львівщині буде близько 14°С морозу, а вдень – близько 3°С морозу. Протягом дня можливий мокрий сніг.

У четвер, 5 лютого, температура повітря вночі становитиме близько 3°С морозу, а вдень – близько 3°С тепла. Вночі та вдень у Львові та області може йти мокрий сніг.

У п’ятницю, 6 лютого, на Львівщині буде мокрий сніг, вночі температура повітря становитиме близько 0°С, а вдень – близько 3°С тепла.

У суботу, 7 лютого, синоптики прогнозують мокрий сніг, а температура повітря коливатиметься близько 0°С.