Морган Максвіні взяв на себе відповідальність за призначення наближеного до Епштейна посла

Головний радник та очільник адміністрації премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Морган Максвіні подав у відставку через призначення послом у США людини, повʼязаної зі звинуваченим у сексуальних злочинах фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомило 8 лютого Sky News.

Морган Максвіні взяв на себе відповідальність за призначення послом у США у лютому 2025 року британського політика з Лейбористської партії та колишнього єврокомісара з питань торгівлі Пітера Мендельсона. На посаді посол пробув до вересня 2025 року, а з Лейбористської партії вийшов у лютому 2025 року на тлі нових опублікованих «файлів Епштейна».

«Рішення про призначення Пітера Мендельсона було помилковим. Він завдав шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до політики як такої. Коли мене запитали, я порадив прем'єр-міністру зробити це призначення, і я беру на себе повну відповідальність за цю пораду», – написав Морган Максвіні у заяві про звільнення.

За даними SkyNews, у Лейбористській партії сприйняли відставку Максвіні неоднозначно. Частина політиків вважає, що голову адміністрації Стармера зробили єдиним винним у призначенні Мендельсона до США. Водночас частина парламентарів закликають піти у відставку і самого Кіра Стармера, оскільки вважають, що відповідальність лежить на ньому. Консервативна партія та проросійська Reform UK також закликали Кіра Стармера подати у відставку на тлі скандалу з Мендельсоном та Епштейном.

9 лютого уряд Стармера готується оголосили план дій щодо скандалу з Мендельсоном. Зокрема, там представлять зміни у процедурах перевірки кандидатів на високі посади.

Нагадаємо, наприкінці січня США оприлюднили нові матеріали у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачують у сексуальних злочинах. У них згадується Мендельсон, який нібито отримав від Епштейна 75 тис. доларів. Після цього Пітер Мендельсон оголосив про вихід з Лейбористської партії.

За даними Bloomberg, скандал з Мендельсоном ставить під загрозу премʼєрство Кіра Стармера. За словами одного з помічників Кабміну, шанси Стармера протриматися на посаді до кінця тижня становлять 50 на 50. Замінити його на посаді можуть міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг або колишня віцепрем’єрка Анджела Рейнер.