Джефрі Епштейн міг співпрацювати з російськими розвідниками та кримінальними авторитетами

Американський фінансист Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, міг працювати з російською розвідкою. За допомогою росіянок він збирав компромати на відомих людей, повідомив 31 січня таблоїд Daily Mail із посиланням на джерела у розвідці.

За даними журналістів, у нових оприлюднених документах у справі Епштейна є 1056 файлів, де згадується Росії та її очільник Владімір Путін. Крім того, у файлах Епштейна 9629 фігурує Москва.

На думку американських експертів з розвідки, Джеффрі Епштейн почав співпрацювати з російською розвідкою після того, як уклав ділові угоди з медіамагнатом Робертом Максвеллом. Як і Епштейн, Максвелл помер за незрозумілих обставин. Таблоїд зазначає, що з 1970-х років Максвелл був російським агентом та відмивав російські гроші за допомогою Епштейна. Донька Максвелла, Гіслейн, отримала 20-річний тюремний строк за торгівлю людьми для сексуальної експлуатації.

За даними співрозмовників журналістів, Джеффрі Епштейн також мав звʼязки з представниками російської організованої злочинності, яка могла його шантажувати. Таблоїд звертає увагу, що Епштейн дуже «легко привозив дівчат з Росії».

В опублікованих 30 січня файлах журналісти виявили електронний лист до Епштейна 11 вересня 2011 року, в якому невідомий обговорює його зустріч з Владіміром Путіним під час наступної поїздки до Росії. Зі змісту ще одного листа, надісланого японським підприємцем Джої Іто, йдеться що Епштейн також планував зустрітися з Путіним у 2014 році. У листі йшлося, що до них може американський мільярдер, співзасновник вебсайту LinkedIn Рейд Гофман. Втім, зустріч скасували після збиття росіянами літака Malaysia Airlines над Україною.

В одному з оприлюднених документів є електронний лист від Білла Гейтса до одного з помічників Епштейна, в якому нібито просить його надати ліки для лікування захворювань, що передаються статевим шляхом, «після сексу з російськими дівчатами». У документах також є розмова Епштейна з британським принцом Ендрю, якому вже засуджений фінансист обіцяв познайомити принца з «красивою росіянкою». Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю відмовився від титулу через звʼязки з Епштейном.

Співрозмовники таблоїда також звертають увагу, що Епштейн мав звʼязок з росіянкою Машею Дроздовою, яка раніше очолювала молодіжний рух Владіміра Путіна. Зазначається, що підліткою Дроздова була його прихильницею та навіть знялася в документальному фільмі, де цілує Путіна.

В інших файлах йдеться, що Епштейн пропонував Кремлю цінну інформацію про Дональда Трампа перед самітом з Путіним у Гельсінки 2018 року.

Справа Джеффрі Епштейна

Джефрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер та філантроп, якого звинувачували в секс-торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування й сексуальної експлуатації десятків підліток. Епштейна звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн.

У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув лише 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.