Раніше принца Ендрю звинуватили у зв'язках з Епштейном

Принц Великої Британії Ендрю заявив про відмову від титулу герцога Йоркського та звання лицаря ордену Підв’язки. Рішення принц Ендрю ухвалив на тлі скандалу щодо його зв’язків з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачують у сексуальних злочинах, повідомило агентство Reuters у суботу, 18 жовтня.

65-річний брат короля Великої Британії Чарльза III та другий син королеви Єлизавети оголосив про відмову від титулів після кількох років репутаційних втрат. Так, Ендрю критикували за його зв’язки з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн.

У своїй заяві в п'ятницю Ендрю сказав, що «постійні звинувачення на його адресу» відволікають від роботи короля Чарльза та британську королівську родину. За даними Reuters, рішення відмовитися від титулів ухвалили після обговорення з високопоставленими членами королівської родини, а король був задоволений результатом.

«Я вирішив, як завжди, поставити обов’язок перед родиною та країною на перше місце. Я дотримуюся свого рішення, прийнятого п’ять років тому, відійти від громадського життя», – повідомив принц Ендрю.

Водночас Ендрю заперечує звинувачення проти себе. Зазначимо, як син Єлизвети, Ендрю залишиться принцом та восьмим у черзі на спадкоємство британського престолу. Водночас він відмовився від восьми почесних військових титулів.

Нагадаємо, у 2021 році американка Вірджинія Джуффре подала на Ендрю до суду за сексуальне насильство. Жінка стверджувала, що займалася з принцом сексом, коли була неповнолітньою та заявляла, що її «позичав» Джеффрі Епштейн. У квітні 2025 року Джуффре померла у 41 рік.