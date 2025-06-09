53-річний Джаред Лето на ці звинувачення офіційно не реагував

Дев’ятеро жінок звинуватили 53-річного актора і музиканта Джареда Лето в сексуальних домаганнях і флірті, коли вони були ще неповнолітніми. Відповідне розслідування опублікував журнал Air Mail, передає The Guardian.

Одна з жінок розповіла журналістам, що у 2006 році, коли їй було 16 років, Джаред Лето підійшов до неї біля кафе в Лос-Анджелесі та попросив її номер телефону. За кілька днів він їй зателефонував.

«Я не знаю, чи він був під наркотиками, чи що... Це був найдивніший, найгрубіший голос», – розповіла жінка.

За її словами, музикант запросив її на вечірку у себе вдома, однак жінка відмовилася. Музикант нібито продовжував їй телефонувати посеред ночі. Вона стверджує, що ці розмови переходили у сексуальну площину.

Інша жінка, модель Лора Ла Рю, розповіла, що у 2008 році, коли їй було 16 років, вона була на заході у приватній резиденції в Беверлі-Хіллз. Там Джаред Лето за нею спершу пильно спостерігав, а потім підійшов і запитав, скільки їй років. Згодом вони почали листуватися електронною поштою, що призвело до того, що в квітні 2009 року дівчина відвідала будинок актора. Під час одного з візитів, стверджує Ла Рю, він вийшов до неї повністю голим. Тоді їй було 17 років.

Ще одна жінка розповіла, що Джаред Лето ставив їй недоречні запитання, коли вона приходила до нього в гості. Всі вони стосувалися її сексуального життя. Жінка стверджує, що коли їй було 18 років, Лето при ній мастурбував.

«Я зазнала нападу і травми від цього виродка, коли мені було 17 років... Він знав мій вік і йому було все одно. Те, що він зробив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним», – розповіла в соцмережах діджейка Еллі Тейлз.

Представник Лето категорично заперечив звинувачення. Сам музикант поки не прокоментував їх.