В оприлюднених нещодавно документах 72 згадки про Україну

У файлах, що стосуються справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, виявили кілька десятків згадок про Україну та українців. Зокрема, йдеться про керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та другого президента України Леоніда Кучму. Про це повідомили hromadske та «Бабель» 20 листопада.

За даними проєкту Epsfilesnexus, який аналізує оприлюднені комітетом Палати представників США файли у справі Джеффрі Епштейна, Україна згадується 72 рази. Це згадки в особистих листуваннях, журналістські матеріали та інші документи.

Олександр Вілкул згадується в електронному листі, датованому 2016 роком. Так, невідомий відправник (ім’я закрите в документі) просив допомогти роздобути для тодішнього нардепа від «Опозиційного блоку» запрошення на першу інавгурацію Дональда Трампа.

«Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею – вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) – і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи маєте ви взагалі бажання зустрітися з ними?» – ішлося в листі.

Інші подробиці цього листування невідомі. Однак в січні 2017 року Вілкул розповідав, що відвідував заходи у США «на запрошення партнерів».

Інший документ – стенограма, на якій неназваний юрист розповідає, що його клієнтом був колишній український президент Леонід Кучма.

«Нас із братом найняв мій колишній студент Даг Шен – блискучий політичний стратег, який консультував сім’ю президента. Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису (йдеться про “плівки Мельниченка”). Я полетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм клієнтом», – ішлося у листі.

ZAXID.NET повідомляв, що 18 жовтня принц Великої Британії Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського та звання лицаря ордену Підв’язки. Своє рішення принц ухвалив на тлі скандалу щодо його зв’язків з американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, Джефрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер та філантроп, якого звинувачували в секс-торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування й сексуальної експлуатації десятків підліток. Епштейна звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн.

У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув лише 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.