Через мовний скандал львівські «Карпати» змінили капітана Дениса Мірошніченка. Новим капітаном став Владислав Бабогло. Про це у неділю, 8 лютого, повідомили на Facebook-сторінці «ФК Карпати Львів».

У пряму трансляцію перед одним із товариських матчів під час зборів потрапив момент, як уже екскапітан Денис Мірошніченко виголошує промову перед командою російською мовою. Це спричинило неабиякий скандал у соцмережах, у клубі заявили, що переоберуть капітана.

«У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана», – йдеться в повідомленні.

За підсумками командного голосування новим капітаном «зелено-білих» було обрано центрального захисника Владислава Бабогла. 27-річний футболіст виступає за львів'ян із літа 2023 року. За цей час він зіграв 64 матчі, забив п'ять м'ячів і віддав дві результативні передачі. Раніше Бабогло вже виводив команду на поле з пов'язкою в окремих матчах УПЛ.

Віце-капітанами стали Амбросій Чачуа та Едсон.