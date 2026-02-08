Партія Санае Такаїчі взяла історичну кількість місць у парламенті

Ліберальна-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі здобула перемогу з рекордною кількістю місць на дострокових парламентських виборах. Про це повідомила у неділю, 8 лютого, японські газети The Japan News та Kyodo News.

За результатами виборів, ЛДП отримала 316 місць. Це найбільша кількість місць у парламенті в історії партії. Таким чином, партія Санае Такаїчі отримала монобільшість у нижній палаті парламенту, працюючи в коаліції з Інноваційною партією Японії.

Монобільшість у нижній палаті дозволить Санае Такаїчі ухвалювати законопроєкти навіть попри їхнє блокування у верхній палаті. До дострокових виборів ЛДП мала всього 198 місць у Палаті представників.

Зазначається, що дострокові вибори в Японії вперше з 1990 року пройшли у лютому. Таке рішення викликало критику, оскільки сильні снігопади в країні ускладнили проведення передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року 64-річна Санае Такаїчі стала першою жінкою, яка очолила уряд Японії. На посаді політикиня замінила прем'єр-міністра Шігеру Ішібу, який пішов у відставку через другу поспіль поразку його партії на парламентських виборах.

Політикиня відома своєю консервативною позицією – зокрема, виступає проти одностатевих шлюбів та виступає проти мігрантів. Санае Такаїчі виступає за підтримку України у війні проти Росії. Крім того, політикиня виступає за жорстку політику щодо Китаю.