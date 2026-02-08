Італійська поліція вважає інциденти пов’язаними між собою

На півночі Італії 7 лютого невідомі здійснили серію диверсій проти залізничної інфраструктури, що спричинило перебої в русі поїздів у перший день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на Міністерство транспорту країни.

Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях, що спричинили затримки до 2,5 годин для швидкісних, міжміських та регіональних поїздів. Зокрема, поблизу прибережного міста Пезаро була підпалена кабіна, в якій знаходився стрілочний перемикач. Кілька годин по тому в Болоньї було знайдено обірвані електричні кабелі, що використовуються для визначення швидкості поїздів, а вздовж сусідньої колії – саморобний вибуховий пристрій.

Болонья, один із головних залізничних вузлів країни, що з’єднує південь із Міланом, Венецією та іншими північними містами, була частково паралізована: станцію довелося закрити на кілька годин. Рух за розкладом вдалося відновити до вечора суботи.

Поліція вважає інциденти пов’язаними між собою, хоча жодна група чи особа поки не взяла на себе відповідальність за них.

Міністерство транспорту Італії назвало це актом «серйозного саботажу». Там заявили, що інцидент нагадує день відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, коли диверсанти напали на мережу швидкісних поїздів Франції TGV.

Додамо, 6 лютого в італійських Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували XXV за ліком зимові Олімпійські ігри. Під час змагань, які триватимуть до 22 лютого, буде розіграно 245 золотих, 245 срібних та 245 бронзових медалей. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту.