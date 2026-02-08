Блекаут в Бєлгороді 8 лютого

Близько 80 тис. мешканців російського Бєлгорода залишаються без теплопостачання після ракетного удару в ніч на 8 лютого. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на владу російського регіону.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «досить складну ситуацію» в місті після нічного обстрілу енергетики.

«Близько 80 тис. людей зараз у місті Бєлгород залишаються без тепла. Близько 3 тис. людей – без газу, і близько 1 тис. людей – без електроенергії», – написав він.

У зв’язку з цим місцева влада розгорнула додаткові пункти обігріву.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, звечора 7 лютого та вночі 8 лютого у Бєлгороді вкотре була атакована ГТ ТЕЦ «Луч» та електропідстанція «Бєлгород» на вулиці Сторожова. Зазначається, що під час останніх ударів ТЕЦ «Луч» зазнала критичних пошкоджень.

ГТ ТЕЦ «Луч» є газотурбінною теплоелектроцентраллю та однією з ключових енерго- і теплогенерувальних станцій міста, що працює переважно на газі.

Українська сторона офіційно атаку на Бєлгород не коментувала.

Нагадаємо, увечері 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого у місті виникли масштабні перебої з електропостачанням, теплом та водою.