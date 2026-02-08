У російському Бєлгороді після ракетного удару без тепла залишилися 80 тис. людей
Під ударом були ГТ ТЕЦ «Луч» та електропідстанція «Бєлгород»
Близько 80 тис. мешканців російського Бєлгорода залишаються без теплопостачання після ракетного удару в ніч на 8 лютого. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на владу російського регіону.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «досить складну ситуацію» в місті після нічного обстрілу енергетики.
«Близько 80 тис. людей зараз у місті Бєлгород залишаються без тепла. Близько 3 тис. людей – без газу, і близько 1 тис. людей – без електроенергії», – написав він.
У зв’язку з цим місцева влада розгорнула додаткові пункти обігріву.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, звечора 7 лютого та вночі 8 лютого у Бєлгороді вкотре була атакована ГТ ТЕЦ «Луч» та електропідстанція «Бєлгород» на вулиці Сторожова. Зазначається, що під час останніх ударів ТЕЦ «Луч» зазнала критичних пошкоджень.
ГТ ТЕЦ «Луч» є газотурбінною теплоелектроцентраллю та однією з ключових енерго- і теплогенерувальних станцій міста, що працює переважно на газі.
Українська сторона офіційно атаку на Бєлгород не коментувала.
Нагадаємо, увечері 5 лютого Бєлгород теж зазнав ракетної атаки, унаслідок чого у місті виникли масштабні перебої з електропостачанням, теплом та водою.