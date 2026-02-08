У суботу, 7 лютого, у селі на Львівщині виявили уламки російського безпілотника. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Уламки від БпЛА «Шахед» виявили близько 11:35 у полі у селі Добрівляни Ходорівської громади.

Нагадаємо, у суботу, 7 лютого, Росія здійснила масовану атаку бойовими безпілотниками й ракетами на Львівщину. Під час тривоги, яка тривала понад шість годин, постраждали обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.