У ніч проти неділі, 8 лютого, російські війська знову атакували Україну. Унаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні, а також пошкодження інфраструктури. Про це повідомили влада постраждалих регіонів, ДСНС.

Російська армія здійснила масований обстріл Херсона з РСЗВ. Унаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі та руйнування. За різними адресами горіли приватні житлові будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також дах багатоквартирного будинку. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро цивільних.

Після опівночі росіяни атакували Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілу постраждав 10-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні у стані середньої важкості. Понівечено три приватні будинки.

Наслідки російського обстрілу України 8 лютого (Фото ДСНС)

Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в прилеглих будинках. Інформації щодо постраждалих немає. Триває усунення наслідків.

У Чугуєві на Харківщині російський дрон атакував один з мікрорайонів. Одна людина звернулася по меддопомогу, пошкоджені два багатоквартирних будинки.

Одна людина загинула, вісім людей травмовані внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони на Запоріжжі.

На світанку російська армія атакувала спальний район Краматорська на Донеччині. Попередньо, загинула одна людина та двоє поранені.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 лютого війська РФ запустили по території України 101 БпЛА, близько 70 з них – типу «шахед».

69 безпілотників були збиті або придушені засобами РЕБ. Зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 13 локаціях і падіння уламків на одній локації.

Військові зауважили, що в повітряному просторі України залишаються ще кілька ворожих дронів.