У березні Святослав Вакарчук влаштував концерт на львівському вокзалі

22 квітня відбулась прем'єра пісні UA So Beautiful у виконанні Святослава Вакарчука.

Лідер гурту «Океан Ельзи» вперше представив не авторську пісню, а кавер на світовий хіт You are so beautiful Біллі Пірсона та Брюса Фішера. Пісня найбільш відома у виконанні Джо Кокера.

Святослав Вакарчук вважає, що у такий спосіб за допомогою спеціально створеного відео він зможе розповісти іноземцям про таку Україну, якою вона була до російського вторгнення.

«На жаль, більшість іноземців ледь не вперше побачили нашу країну на своїх екранах вже розбитою російськими ракетами і бомбами, палаючою у вогні. Ми ж показуємо світу Україну, яку ми так любимо – красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щосекунди і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги», – вважає Вакарчук.

Використані фото та відеоматеріали, здебільшого – особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали нам для створення саме цього відео.

Музикант закликав світ допомогти Україні. Всі кошти підуть на благодійну допомогу.