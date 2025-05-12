Змагання Unbroken Games будуть щорічними

З 9 до 11 травня у Львові відбулися масштабні спортивні змагання серед військових та ветеранів Unbroken Games. Участь взяли 306 людей. Пресслужба Львівської міської ради розповідає, що ветерани змагалися у двох категоріях – аматори та професіонали.

Загалом на Unbroken Games були індивідуальні та командні змагання у восьми видах спорту: паверліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, настільний теніс, плавання, легка атлетика, армреслінг і волейбол сидячи. Переможці-професіонали отримали грошові винагороди – по 25, 15 чи 10 тис. грн. Організатори підготували подарунки також і для аматорів.

Участь у змаганнях взяли аматори та професіонали. Фото Анастасії Смольєнко для Львівської міськради

«Найголовніша похвала для нас – це задоволені відгуки наших захисників та захисниць, які запитують, коли будуть наступні змагання. Можу запевнити, що ми щорічно проводитимемо такі ігри, вдосконалювати й масштабувати їх. Unbroken Games – це не змагання, а в першу чергу соціалізація і нові сенси, а це зараз вкрай важливо для людей, які пройшли війну», – розповів керівник офісу спорту Львова Антон Нікулін.

Враженнями від змагань поділився ветеран та ментор реабілітаційного центру Unbroken Володимир Рудковський. Він зазначив, що участь взяли ветерани з усіх куточків України.

«Кожен, хто взяв участь у цих іграх, розуміє, що це не про змагання, медалі чи винагороди. Це спортивне свято, де ветерани з різних куточків нашої країни можуть відчути класну спортивну атмосферу, отримати дозу доброго адреналіну, зустрітися з побратимами. Я зареєструвався на змагання у всіх видах спорту, щоб отримати максимальне задоволення від цього дійства, щоб й надалі приносити користь для нашої країни», – сказав Володимир Рудковський.

Додамо, що організаторами Unbroken Games є Офіс спорту Львівської міської ради та національний реабілітаційний центр Unbroken.