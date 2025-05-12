Тищенка підозрюють у незаконному затриманні бійця спеціального підрозділу Kraken

У понеділок, 12 травня, Шевченківський районний суд Дніпра змінив народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі військового, запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний. Про це повідомило «Суспільне».

Нардепу Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

«Вони триватимуть до 12 липня. Нічний домашній арешт триватиме з 21:00 до 06:00 наступної доби», – зазначають у повідомленні.

Відомо, що термін попереднього запобіжного заходу спливав 21 травня.

Нагадаємо, 20 червня у соцмережах з’явилися відео з побиттям у Дніпрі бійця спеціального підрозділу Kraken, 33-річного Дмитра Павлова (позивний «Син») групою людей в балаклавах. Нападники затримали Павлова, коли він гуляв зі своєю дружиною та немовлям, одягнули на нього наручники та кілька разів вдарили. Слідство визначило, що на ветерана напала група людей, яка діяла за вказівкою Миколи Тищенка.

25 червня Тищенку повідомили про підозру та провели обшуки у його помешканні. В нардепа знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У листопаді охоронець Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством та зобов’язався давати свідчення проти нього.