37-річний чоловік убив односельчанина під час побутової сварки

На Хмельниччині поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який убив свого односельця. За вчинене йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився вночі 10 травня в селі Сорокодуби Красилівської громади. За версією слідства, опівночі 37-річний чоловік прийшов до 47-річного односельчанина у гості. Разом вони пили спиртне. Згодом між ними розгорілась суперечка, під час якої гість схопив зі столу ножа і вдарив господаря у груди, зачепивши серце.

Від отриманої травми і значної крововтрати чоловік помер на місці. Поліцейські затримали його товариша та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. За вчинене йому загрожує до 15 років ув’язнення.