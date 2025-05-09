Заліщицький районний суд присудив жителю Заліщиків довічне ув’язнення за жорстоке вбивство матері та брата, який за неї заступився. Напад стався в жовтні 2024 року. Чоловік завдав жінці більше ніж десять ударів ножем.

Близько 7:30 11 жовтня 2024 року до співробітників Чортківського районного управління поліції зателефонувала жителька одного із сіл району. Жінка розповіла про те, що виявила двох своїх родичів в їх будинку в непритомному стані. Люди були в крові і з численними травами. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти. Також працювали медики швидкої допомоги. Потерпілими виявилися 43-річна жінка та її 24-річний син. Лікарі діагностували у них множинні травми голови та ножові поранення.

Жінка померла в лікарні через 6 днів, а через кілька днів після її смерті також помер і син. 25-річного нападника правоохоронці затримали. Прокурор довів у суді, 25-річний чоловік під час побутової сварки з матір’ю, накинувся на неї з ножем та кілька разів вдарив її, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 9 травня.

За публічного обвинувачення прокурорів Чортківської окружної прокуратури, Заліщицький районний суд визнав винуватим жителя Заліщиків в умисному вбивстві двох людей. Йому призначили покарання – довічне позбавлення волі. Вирок суду ще не вступив у законну силу.