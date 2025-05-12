СБУ викрила на Львівщині ще чотирьох адміністраторів Telegram та Viber-каналів, які допомагали призовникам уникнути мобілізації. Вони публікували геолокації українських правоохоронців, у тому числі представників ТЦК.

Як повідомили у понеділок, 12 травня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, аудиторія каналів охоплювала майже 30 тис. користувачів у Львівському, Шептицькому та Яворівському районах.

«Адміністраторами цих ресурсів виявились четверо мешканців регіону, які разом з дописувачами спільнот сповіщали ухилянтів про адреси блокпостів і давали поради як уникати призову. Відтак, канали набирали чималого розголосу та швидко нарощували аудиторію з числа чоловіків призовного віку, які намагались ухилитися від військового обов’язку», – йдеться в повідомленні СБУ.

Затримані вели канали у Telegram та Viber, де інформували про місця роздачі повісток

Таким чином військовозобов’язані мали можливість уникати отримання повісток та ухилятися від мобілізації.

У результаті адміністраторам інтернет-ресурсів повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Під час обшуків за місцем проживання в них вилучили мобільні телефони з ознаками протиправної діяльності. Стосовного одного з фігурантів матеріали справи вже скерували до суду.