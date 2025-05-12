Пожежа виникла у житловому приватному будинку

У понеділок, 12 травня, в селі Конотопи Шептицького району Львівщини в пожежі в приватному будинку загинув 64-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 6:32, о 7:54 рятувальники локалізували пожежу, а загасили вогонь повністю о 8:46.

«Пожежа охопила дерев’яне перекриття та сіно, що зберігалося на горищі, спричинивши сильне задимлення та стрімке поширення вогню. Під час гасіння в одній із кімнат виявлено тіло 64-річного власника будинку», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці.