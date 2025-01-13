Пожежа трапилася в селі Бориничі Стрийського району

У неділю ввечері, 12 січня, на Львівщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 58-річний чоловік. Про це повідомили у Головному управління ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в селі Бориничі Стрийського району в дерев’яному житловому будинку до рятувальників надійшло о 22:12. На момент прибуття підрозділів ДСНС полум’я охопило дах будівлі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 58-річного власника будинку.

Пожежу локалізували о 23:28 та ліквідували о 00:12. Причини виникнення пожежі та обставини трагедії з’ясовують. До ліквідації займання залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.