Ресторан розташований на вул. Лазневій, 3а у Львові

У середу ввечері, 8 січня, у ресторані грузинської кухні в центрі Львова виникла пожежа. Від займання ніхто не постраждав.

За повідомленнями очевидців у соцмережах, ідеться про ресторан «Той самий баранчик» на вул. Лазневій, 3а, навпроти готелю «Львів». Як повідомила пресслужба ДСНС, загорання виникло близько 20:00 8 січня.

«Горіло вентиляційне обладнання на площі 4 м2. Пожежу локалізовано о 20:12 та ліквідовано о 20:29. Внаслідок займання ніхто не постраждав», – вказано в повідомленні.

Додамо, що на сторінці закладу в Instagram повідомили, що 9 січня ресторан не працюватиме з технічних причин.