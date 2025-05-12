Останній з'їзд Робітничої партії Курдистану

У понеділок, 12 травня, Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про саморозпуск та припинення збройної боротьби проти Туреччини. Партія понад 47 років вела повстанську боротьбу проти Туреччини, проте нещодавно домовилася про перемир’я, повідомило курдське медіа Rudaw.

З 5 по 7 травня РПК проводила з’їзд для розгляду заклику свого ув’язненого в Туреччині лідера Абдулли Оджалана. У своєму зверненні Оджалан закликав припинити збройну боротьбу проти Туреччини та розпустити РПК.

«Відкривається нова сторінка на шляху до гідного миру та демократичного вирішення. Після цього історичного поворотного моменту ми віримо в необхідність того, щоб усі демократичні політичні інституції, особливо Великі національні збори Туреччини, взяли на себе відповідальність за розв'язання курдського питання та справжню демократизацію Туреччини», – йдеться у заяві Робітничої партії Курдистану.

У пресслужбі партії додали, що сподіваються на «повне розуміння курдів» щодо цієї ситуації.

Рішення партії саморозпуститися привітали як Туреччина, так і влада регіону – президент Курдистану Нечірван Барзані назвав саморозпуск РПК «вирішальним кроком, який відкриває новий розділ у регіоні».

Конфлікт між РПК та Туреччиною

Марксистсько-леніністську Робітничу партію Курдистану у 1978 році заснував Абдулла Оджалан. Він пропагував політику збройного опору, вимагаючи створення автономії для турецьких курдів, які становлять близько 20% з 85 млн населення Туреччини. Зауважимо, Курдистан охоплює населені курдами частини Туреччини, Іраку, Сирії та Ірану. Партію визнали терористичною організацією в Туреччині, Євросоюзі та США.

Конфлікт між Туреччиною та терористичною РПК розпочався у 1984 році, і призвів до загибелі 40 тис. людей.

75-річний Абдулла Оджалан відбуває покарання за державну зраду на острові Імралі неподалік від Стамбула з 1999 року. Попри це, він продовжує мати значний вплив на бойовиків PПK.

У жовтні 2024 року партнер президента Туреччини Реджепа Ердогана по коаліції Девлет Бахчелі припустив, що Оджалан може бути умовно-достроково звільнений, якщо РПК відмовиться від насильства та розпадеться.

28 лютого Ердоган заявив, що звернення Оджалана є «історичною можливістю», додавши, що Туреччина «пильно стежитиме» за тим, щоб переговори про припинення повстанського руху були «доведені до успішного завершення».

1 березня РПК оголосила про перемир’я з Туреччиною – конфлікт повстанців та країни тривав понад 40 років. Припинення вогню РПК здійснила на заклик Абдулли Оджалана. У партії заявили, що очікують від Туреччини звільнення з-під варти 75-річного Оджалана, який міг би очолити процес роззброєння повстанців. У заяві також ідеться про необхідність створення політичних та демократичних умов задля успішності мирного процесу.