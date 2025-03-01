У суботу, 1 березня, Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про припинення вогню з Туреччиною. Це сталося після звернення лідера курдів Абдулли Оджалана, який з 1999 року перебуває в турецькій в’язниці, до РПК скласти зброю та саморозпуститися. Про це повідомила українська служба «Голосу Америки» з посиланням на новинне агентство Firat.

«Ми оголошуємо припинення вогню сьогодні, щоб прокласти шлях до реалізації Заклику лідера Апо (йдеться про Абдуллу Оджалана – ред.) до миру та демократичного суспільства. Жодна з наших сил не вдасться до збройних дій, якщо на них не нападуть», – ідеться в повідомленні РПК.

У партії заявили, що очікують від Туреччини звільнення з-під варти 75-річного Абдулли Оджалана, який міг би очолити процес роззброєння повстанців. У заяві також ідеться про необхідність створення політичних та демократичних умов задля успішності мирного процесу.

Окрім цього, прихильники Оджалана висунули вимогу покращити умови утримання їхнього лідера й надати йому можливість «жити й працювати у фізичній свободі та мати можливість встановлювати безперешкодні стосунки з ким завгодно, включно зі своїми друзями».

Конфлікт між РПК та Туреччиною

Робітничу партію Курдистану у 1978 році заснував Абдулла Оджалан. Він пропагував політику збройного опору, вимагаючи створення автономії для турецьких курдів, які становлять близько 20% з 85 млн населення Туреччини. Зауважимо, Курдистан охоплює населені курдами частини Туреччини, Іраку, Сирії та Ірану.

Конфлікт між Туреччиною та терористичною РПК розпочався у 1984 році, і призвів до загибелі 40 тис. людей.

75-річний Абдулла Оджалан відбуває покарання за державну зраду на острові Імралі неподалік від Стамбула з 1999 року. Попри це, він продовжує мати значний вплив на бойовиків PПK.

У жовтні 2024 року партнер президента Туреччини Реджепа Ердогана по коаліції Девлет Бахчелі припустив, що Оджалан може бути умовно-достроково звільнений, якщо РПК відмовиться від насильства та розпадеться.

28 лютого Ердоган заявив, що звернення Оджалана є «історичною можливістю», додавши, що Туреччина «пильно стежитиме» за тим, щоб переговори про припинення повстанського руху були «доведені до успішного завершення».