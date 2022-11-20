Турецька авіація обстріляля бази курдів у Сирії та Іраку

Туреччина завдала авіаударів по кількох містах на півночі Сирії та Іраку, де розташовувались бази курдів. Про це 20 листопада повідомили у міністерстві оборони Туреччини.

Зокрема, ціллю ударів були бази забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК) і груп сирійських курдів YPG, яке Туреччина вважає крилом РПК.

«Повітряну операцію провели відповідно до прав на самооборону, що випливають зі статті 51 Статуту ООН, щоб запобігти терористичним нападам з півночі Іраку та Сирії, забезпечити безпеку кордонів і знищити тероризм у його джерелі», – йдеться у повідомленні міноборони Туреччини.

Згодом міністерство опублікувало відео влучання у цілі, зазначивши, що бази курдів зруйновані точними ударами.

За інформацією Reuters, очолювані курдами Сирійські демократичні сили повідомили, що турецька авіація обстріляла два села, населені переселенцями на півночі Сирії.

Нагадаємо, 13 листопада в центрі Стамбула на просп. Істікляль стався вибух, унаслідок якого загинуло шестеро людей, ще 81 людина отримала поранення. Влада Туреччини назвала вибух терактом, а 14 листопада правоохоронці затримали жінку, яка нібито могла залишити вибухівку на вулиці.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу звинуватив у вибуху в центрі Стамбула Робітничу партію Курдистану (РПК) у вибуху на проспекті Істікляль у Стамбулі. Турецькі правоохоронці вважають, що наказ про вчинення теракту надійшов з Айн аль-Араб на півночі Сирії, де розташована штаб-квартира РПК.

Курди – другий за чисельністю народ Туреччини, який прагне автономії у складі країни. Протистояння між владою Туреччини та Робітничою партією Курдистану триває з 1984 року. Відтоді турецькі військові завдають регулярних авіаударів по прикордонню з Іраком на сході країни, де сконцентрована переважна більшість курдів.