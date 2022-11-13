Наразі місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих

У неділю, 13 листопада, у самому центрі Стамбула на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Турецькі ЗМІ повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих та 11 постраждалих. Згодом влада країни повідомила, що внаслідок вибуху загинули шестеро людей, ще 53 отримали поранення.

Вибух стався близько 15:10 за місцевим часом.

SON DAKİKA - İstiklal Caddesi'nde patlama



Vali Yerlikaya: Can kaybı ve yaralılarımız var https://t.co/toxWfmdraT pic.twitter.com/g0Yj9EICUw — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 13, 2022

На оприлюднених з місця події зображеннях видно, що в регіон було направлено багато машин швидкої допомоги та поліції.

Правоохоронці розглядають версію теракту після вибуху у центрі Стамбула.

На оприлюднених кадрах можна побачити, що у момент вибуху на вулиці було дуже людно.

Генеральна прокуратура Стамбула кваліфікувала вибух як терористичний акт, повідомляє місцеве видання Yeni Safak.

Наразі влада Туреччини заборонила телеканалам вести трансляцію з місця вибуху в Стамбулі.

Оновлено. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що внаслідок вибуху на одній із центральних вулиць Стамбулу загинули шестеро людей. Ще 53 отримали поранення, передає Sabah.

Істікляль – одна з найпопулярніших пішохідних вулиць у Стамбулі, розташована в районі Бейоглу. Вулиця бере свій початок на площі Таксим та прямує до затоки Золотий Ріг приблизно 1,4 км. Вулиця Істікляль має форму бумеранга, в точці вигину якого розташована площа Галатасарай з Галатасарайським ліцеєм.