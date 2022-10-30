Два заміновані авто вибухнули біля будівлі міністерства освіти в Могадішо

У столиці та найбільшому місті Сомалі Могадішо стався теракт, внаслідок якого загинуло щонайменше 100 людей. Ще близько 300 отримали поранення внаслідок вибуху, повідомляє агентство Reuters.

Перший із вибухів пролунав біля міністерства освіти біля жвавого перехрестя в Могадішо. Другий стався, коли на місце першого вибуху вже приїхали машини швидкої допомоги і зібралися люди, щоб допомогти постраждалим. Вибухівка в обох випадках була захована в автомобілі.

Зазначається, що наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність, хоча президент звинувачує ісламістське угруповання «Аль-Шабааб». За даними агентства, воно зазвичай уникає брати на себе відповідальність за напади, які призводять до великої кількості жертв.

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд додав, що кількість жертв може зрости. Він доручив уряду надати негайну медичну допомогу постраждалим, деякі з яких перебувають у тяжкому стані.

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У будинках поруч вибуховою хвилею повибивало вікна. Кров вкрила асфальт біля будівлі.

«Серед людей, які були вбиті, матері з дітьми на руках, старші люди із хворобами, студенти, яких відправили вчитися, підприємці, які забезпечували свої сім’ї», – сказав після візиту на місце вибуху президент.

Примітно, що теракт стався у тому ж місці, що й найбільший вибух бомби у Сомалі, внаслідок якого загинуло понад 500 людей у 2017 році.