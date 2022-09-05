Два співробітники російського посольства загинули внаслідок вибуху в Кабулі. Про це 5 вересня повідомила агенція Reuters.

Попередньо відомо, що двоє людей загинули та 11 отримали поранення після того, як терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в посольство.

Вибух стався, коли співробітник посольства вийшов до черги відвідувачів, щоб назвати імена претендентів на отримання візи.

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки загинули російський дипломат та ще один громадянин РФ, який був охоронцем посольства.

Наразі мотиви нападника невідомі. За майже всі попередні вибухи в Афганістані відповідальність на себе брало терористичне угруповання «Ісламська держава».