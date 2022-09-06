Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух біля входу до російського посольства у столиці Афганістану – Кабулі, пише The Jerusalem Post із посиланням на канал бойовиків.

У повідомленні йдеться, що загалом унаслідок вибуху загинули шестеро людей, серед них двоє працівників російського посольства. Терорист-смертник підірвав вибухівку біля входу в посольство, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 інших людей.

Нагадаємо, вибух біля російського посольства в Кабулі стався в понеділок, 5 вересня. До установи підійшов чоловік, який хотів себе підірвати у натовпі, який там зібрався. Охоронці помітили чоловіка та вистрілили в нього, внаслідок чого стався вибух.

Росія є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство у Кабулі після того, як угруповання «Талібан» захопило владу в Афганістані понад рік тому. Росія офіційно не визнає уряд «Талібану», проте проводила переговори з її представниками щодо постачання бензину та інших товарів, зазначає «Громадське».