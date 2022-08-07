Ізраїльські військові ліквідували все вище керівництво «Ісламського джихаду»
Ізраїльська операція «Світанок» триватиме ще щонайменше кілька днів
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Ізраїль ліквідував усе вище керівництво терористичного угруповання «Ісламський джихад». Про це заявив начальник Оперативного управління збройних сил Ізраїлю, генерал-майор Одед Басюк, передаєThe Times of Israel.
Спершу Ізраїль арештував лідера «Палестинського ісламського джихаду» Бассама ас-Сааді, після чого на кордоні Гази та Ізраїлю почалося загострення.
Згодом, під час операції «Світанок», збройні сили Ізраїлю вдарили по кількох обʼєктах «Ісламського джихаду» в Газі, зруйнувавши його військові структури та вбивши головного терористичного лідера Тайсіра аль Джабарі.
Вже наступного Ізраїль ліквідував командира південної бригади «Аль-Кудса» в Газі Халеда Мансура
Після вбивства Джабарі «Палестинський ісламський джихад» випустив по Ізраїлю понад 580 ракет. 97% із них перехопила система ППО «Залізний купол». Ще понад 120 ракет впали в Газі – загинуло понад 20 мирних жителів.
За інформацією ізраїльського премʼєр-міністра Яїра Лапіда і міністра оборони Бенні Ганца, операція «Світанок» була необхідна, щоб «запобігти великому теракту, який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера».
Армія оборони Ізраїлю 5 серпня оголосила про початок операції «Світанок», під час якої завдала кількох ударів по об'єктах у секторі Гази.
Тоді по Ізраїлю у відповідь випустили понад 100 ракет, спрацював «Залізний купол». Про постраждалих внаслідок обстрілу не повідомлялося.
В Ізраїлі пояснили ці удари «необхідністю запобігти великому теракту», який планував «Ісламський джихад» після арешту свого лідера в Ізраїлі 1 серпня. Представник військ Ізраїлю Ран Кочав заявляв, що операція «Світанок» триватиме тиждень.