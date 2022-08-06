Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 тис. резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази. Про це пише The Jerusalem Post.

«Ми не дозволимо нікому погрожувати чи завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує – постраждає. Ми не прагнемо конфлікту, але ми без вагань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно», – заявив Бенні Ганц.

Повідомляється, що резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.

За словами Ганца, сили оборони готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни. 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції «Світанок», яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, «метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа».

Нагадаємо, що раніше Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у всьому секторі Газа, знищивши, зокрема, одного із керівників палестинського «Ісламського джихаду» Тайсіра аль-Джабарі.

В «Ісламському джихаді» на це заявили, що проти них «почали війну» і вони будуть «захищати себе і свій народ». Після атаки на Газу ЦАХАЛ попередив, що ісламісти, ймовірно, відповідатимуть ракетними обстрілами Ізраїлю. Тому військові розмістили батареї «Залізний купол» у районі Єрусалима, Беер-Шеви та в інших районах, щоб перехоплювати снаряди. «Ісламський джихад» заявив, що у відповідь на ізраїльське бомбардування випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.